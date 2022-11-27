Новое лицо: сколько стоили пластические операции Пугачевой в Израиле

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 239

Новые пластические операции в Израиле обошлись Алле Пугачевой в 1 миллион рублей

Новое лицо: сколько стоили пластические операции Пугачевой в Израиле

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Специалист считает, что знаменитая певица стремится соответствовать молодому мужу и маленьким детям.

Стала известна сумма, которую сбежавшая из России певица Алла Пугачева потратила на омоложение лица за границей. Эксперт рассказал KP.RU, какие пластические операции сделала знаменитость, и какую неприличную сумму выложила за преображение.

73-летняя певица сейчас живет с семьей в Израиле. Пока общественность строит домыслы, что сдвинуло звезду российского шоу-бизнеса с насиженного места, она меняет собственную внешность.

Бьюти-эксперт Ирина Ковалевич рассказала, что многие знаменитости прибегают к услугам хирургов именно за границей, чтобы сохранить конфиденциальность вмешательств. Специалист добавила, что по последним появлениям Пугачевой на публике можно сделать вывод о ее омоложении.

«Блефаропластика круговая стоит от 160 тысяч рублей. По новым фото мы видим, как кожа вокруг глаз подтянулась. Возможно, была и хирургическая коррекция птоза бровей. Это еще плюс 100 тысяч рублей. Хирургическая коррекция атрофии кожи лица и шеи со SMAS-элементами, думаю, обошлась Пугачевой в 350 тысяч рублей. Добавьте к этому еще инъекции ботокса и филлеров, препаратов, которые заполняют морщинки. В общей сумме у Пугачевой ушло на новый имидж не менее одного миллиона рублей», — прокомментировала Ковалевич в беседе с изданием.

Ковалевич предположила, что звезде хочется хорошо выглядеть, несмотря на возраст. Также причиной ее изменений могут быть молодой муж и маленькие дети, якобы артистка старается держать планку.

Ранее 5-tv.ru писал, поклонники были шокированы новой фотографией Аллы Пугачевой, которая, предположительно, появилась в сети после очередного похода звезды к косметологу.

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