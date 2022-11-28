«Феномен Путина»: Песков объяснил высокие рейтинги доверия президента

Опираясь на поддержку россиян, глава государства формирует ключевые решения и строит свою работу.

Безграничное доверие граждан к президенту России Владимиру Путину показывает, что его деятельность эффективна как никогда. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ходе ежедневного телефонного брифинга.

«Очень высокие показатели. Какие-то небольшие нюансировки, небольшие изменения происходят от недели к неделе — то, что мы фиксируем по итогам работы социологических служб. Но в целом, это такой феномен Путина — высокий уровень доверия населения. Это говорит о том, что он работает эффективно, и, главное, то, что он делает, действительно отвечает чаяниям людей», — сказал представитель Кремля.

В том числе Песков подчеркнул, что для Владимира Путина ключевым двигателем является поддержка народа. Опираясь на нее, глава государства формирует решения и строит свою работу.

Еще 25 ноября Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) обнародовал результаты опроса о доверии граждан России к лидеру государства. Полученная информация показала, что президенту верят 78,7% респондентов, а его деятельность одобряют 75% участников опроса.

Ранее 5-tv.ru публиковал результаты ВЦИОМ о мнении россиян по поводу новых городов трудовой доблести и воинской славы в Донбассе.