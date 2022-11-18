ВЦИОМ узнал мнение россиян о новых городах трудовой доблести и воинской славы в Донбассе

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 24

ВЦИОМ провел опрос россиян о присвоении новым городам почетных званий

ВЦИОМ узнал мнение россиян о новых городах трудовой доблести и воинской славы в Донбассе

Фото: © РИА Новости / Алексей Майшев

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Часть опрошенных считает, что города заслужили свои награды, потому что их жители «настрадались» под обстрелами.

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) предоставил данные опроса об отношении россиян к присвоению ряду городов России почетных званий. Исследование было проведено по запросу Экспертного института социальных исследований.

Около 64% опрошенных россиян согласны с присвоением почетных званий Мариуполю, Мелитополю, Горловке и Луганску. Безразличие высказала треть респондентов, а полностью не согласны с новым статусом недавно вошедших в состав России городов лишь 5%.

Три четверти опрошенных граждан осведомлены о том, что некоторым городам России присвоены почетные звания «Город трудовой доблести» и «Город воинской славы». Одна четверть впервые узнала об этом решении в ходе опроса.

По данным опроса, 56% людей слышали о том, что президент России Владимир Путин подписал соответствующие указы о присвоении Мариуполю и Мелитополю звания «Город воинской славы», а еще девяти городам России– звания «Город трудовой доблести». Меньше половины опрошенных слышат об этом впервые.

Основными поводами для поддержки решения российских властей являются: заслуженная награда городов (15%) и их весомый вклад во времена ВОВ (10%). Менее десятой части респондентов считают: звания мотивированы тем, что жители «натерпелись» под обстрелами.

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ВЦИОМ узнал мнение россиян о новых городах трудовой доблести и воинской славы в Донбассе

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