Два одиночества: депутат Худяков прокомментировал встречу Little Big и Шихман*

Политик считает, что сбежавшие знаменитости держатся вместе потому что дома их не ждут, а за границей не принимают.

Сбежавший в США участник группы Little Big Илья Прусикин дал интервью Ирине Шихман*. Певец пожаловался журналистке, что после переезда из России стал никому ненужным и бедным. Экс-депутат Роман Худяков в беседе с 5-tv.ru объяснил, зачем встречались две всеми позабытые личности.

Эксперт рассказал, что уехавших артистов наконец-то настигло возмездие, и они стали понимать свою непригодность для работы за рубежом. Он подчеркнул, что группу Little Big сделал российский народ своими руками, когда ходил на их концерты, слушал их песни, ставил лайки и восхищался.

«Эта группа была интересна здесь, но когда она предала наш российский народ, предала нашу армию, то, честно, эта группа стала здесь изгоем», — прокомментировал депутат.

Худяков предположил, что после побега в Америку Прусикин рассчитывал на полные залы и золотые горы, однако никто не стал сгонять «скопище американцев», а сам Little Big не смог завоевать интерес публики.

«Они не интересны ни американцам, ни европейцам. Они не интересны никому. Поэтому они сделали огромную ошибку, когда предали нас. Они думают, что они уже настолько стали знаменитыми, что могут порочить собственное государство», — возмутился Роман Худяков.

Политик добавил, что Прусикина с коллективом послали «на три веселые буквы» на Западе, поэтому музыканты начали шевелиться и бегать по интервью, чтобы как-то попытаться вылезти из той ямы, в которую они попали. Также он высказал свое мнение о перспективах группы. По его словам, светлого будущего Прусикину ждать не стоит.

«Все. На этой группе можно поставить крест. Эта группа распадется. Этой группы больше не будет. Они выступать нигде не будут. А если им будут платить деньги, естественно, каждый пойдет своей дорогой», — уверяет эксперт.

В заключение разговора Худяков подчеркнул, что такая участь ожидает карьеру практически каждого сбежавшего артиста. По словам бывшего депутата, «предателей» на законодательном уровне стоит лишить возможности появляться в СМИ и вести свою «европейскую и неофашистскую пропаганду» из-за рубежа. Их также следует вычеркнуть из всех списков, в которых они значились российскими музыкантами и певцами, а песни отдать народу.

Ранее 5-tv.ru писал, что два музыканта покинули группу Little Big. После побега Ильи Прусикина с Соней Таюрской в США, часть команды осталась в России.

* — признана иноагентом в России.