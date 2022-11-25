Группа Little Big развалилась на части: два музыканта покинули коллектив

Неужели часть группы не выдержала расставания со сбежавшими из России членами команды?

Два музыканта покинули группу Little Big. В социальных сетях коллектива появилось сообщение о том, что Сергей Макаров и Антон Лиссов завершают свою совместную деятельность с другими участниками квартета.

«Дорогие друзья, на данный момент, в силу сложившихся обстоятельств, группа LITTLE BIG это два человека, Илья Прусикин и Соня Таюрская. В настоящее время Сергей Макаров и Антон Лиссов участие в деятельности коллектива принимать не будут», — сообщается в публикации.

Представители группы не стали уточнять причину распада, однако известно, что летом музыкальный коллектив Little Big выложили клип, которым высказал свое негативное отношение к спецоперации России. После этого этого Прусикин и Таюрская покинули в страну и отправились на ПМЖ в Соединенные Штаты. Вторая часть команды осталась в России.

Примечательно, что группа представляла честь России на музыкальном конкурсе «Евровидение» в 2020 году. Тогда коллектив не смог организовать полномасштабное выступление из-за ограничений во время пандемии коронавируса. В 2021 году Little Big отказалась от участия в отборе.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему карьера группы Little Big рухнула после побега Прусикина и Таютской.