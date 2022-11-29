Заседание суда по делу Саакашвили отложили из-за состояния его здоровья

Новый поворот в деле бывшего грузинского президента Михаила Саакашвили. Сегодня его впервые за долгое время должны были доставить в суд. Но никто якобы не захотел брать на себя ответственность за здоровье мятежного политика, которого, судя по заявлениям его защиты, кто-то пытался отравить.

В его организме нашли следы мышьяка и тяжелых металлов. Если верить адвокату Саакашвили, в крови у него вообще серьезная часть таблицы Менделеева — ранее выявили ртуть, барий и таллий.

Сообщается также, что он уже передвигается в инвалидном кресле. Правда, его оппоненты полагают, что таким образом сторона экс-президента с украинским паспортом пытается давить на суд.