Дракой закончилось заседание политической партии в Турции

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В левом углу политического ринга сразу двое депутатов. В правом — их, видимо, уже бывший соратник.

Фото, видео: www.globallookpress.com /Siegfried Kuttig; 5-tv.ru

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Мощной дракой прервалось заседание крупной политической партии в Турции. Причем, часть бойцов в галстуках — действующие парламентарии.

В левом углу политического ринга сразу двое депутатов. В правом — их, видимо, уже бывший соратник.

Он выдержал серию точных ударов, но пропустил борцовский прием, в результате которого слетел со сцены. И, видимо, потерял сознание. Из зала его уже выносили на руках товарищи по фракции.

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