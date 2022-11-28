Дракой закончилось заседание политической партии в Турции

Мощной дракой прервалось заседание крупной политической партии в Турции. Причем, часть бойцов в галстуках — действующие парламентарии.

В левом углу политического ринга сразу двое депутатов. В правом — их, видимо, уже бывший соратник.

Он выдержал серию точных ударов, но пропустил борцовский прием, в результате которого слетел со сцены. И, видимо, потерял сознание. Из зала его уже выносили на руках товарищи по фракции.