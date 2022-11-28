Дракой закончилось заседание политической партии в Турции
В левом углу политического ринга сразу двое депутатов. В правом — их, видимо, уже бывший соратник.
Фото, видео: www.globallookpress.com /Siegfried Kuttig; 5-tv.ru
Мощной дракой прервалось заседание крупной политической партии в Турции. Причем, часть бойцов в галстуках — действующие парламентарии.
В левом углу политического ринга сразу двое депутатов. В правом — их, видимо, уже бывший соратник.
Он выдержал серию точных ударов, но пропустил борцовский прием, в результате которого слетел со сцены. И, видимо, потерял сознание. Из зала его уже выносили на руках товарищи по фракции.
Читайте также
-5° 779 мм рт. ст.
86%
86%
60.75
0.27 63.30
0.42
0.27 63.30
0.42
Нашли ошибку?