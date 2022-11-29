Не парится! Волочкова равнодушна к предупреждениям врача о вреде походов в баню

Экс-прима Большого театра однажды чуть не погибла в собственной бане. Но итогом было исправление некоторых нюансов, а после вновь по привычке стала часами на пролет пропадать в парилке.

Анастасия Волочкова не только любительница присесть на шпагат в самых разных местах, но и большая поклонница русской бани. Балерина готова часами напролет проводить в парилке, расположенной в собственном доме. И возможные последствия своего увлечения и предупреждения врачей в эксклюзивном комментарии 5-tv.ru категорически отвергла!

«Я сама себе врач, я спортсмен, я в бане парюсь с 13 лет. И я сама решаю, сколько раз в бане мне париться: два раза в неделю, три. У меня баня своя, русская, на дровах, дома. У меня нет никаких противопоказаний», — сказала, как отрезала, Волочкова.

Вместе с тем знаменитость признавалась, что однажды баня чуть не отправила ее на тот свет. В 2021 году парилка вышла из строя. Прямо в парную стал поступать угарный газ. И если бы балерина вовремя бы не заметила неисправность, очередной поход для нее мог обернуться трагедией. Она заменила печку и продолжила в ней, по ее словам, укреплять свое здоровье.

До этого врач-терапевт предупредила: злоупотребление баней может быть опасно для Анастасии Волочковой. Она перечислила основные противопоказания для тех, кто так же, как и танцовщица, любит попариться вениками.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, действительно ли Анастасия Волочкова крутит роман с Никитой Джигурдой.