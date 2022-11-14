«Абсолютно противопоказано»: врач рассказала об опасности бани для Волочковой

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист Эксклюзив 570

Елена Тюльпина: злоупотребление баней может быть опасно для Анастасии Волочковой

Фото, видео: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков; 5-tv.ru

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Знаменитость готова жить в купальне, однако есть люди, для которых пар опасен. Относится ли к ним Волочкова?

Балерина Анастасия Волочкова призналась, что у нее появилась зависимость от бани. Она готова париться каждый день часами на пролет, но не задумывается о последствиях своего увлечения для здоровья. Врач-терапевт Елена Тюльпина в беседе с 5-tv.ru рассказала, насколько высокие температуры могут быть опасны для организма.

Эксперт сообщила, что в большинстве случаев ходить в бани считается полезным для здоровья. При посещении парных активизируются обменные и детоксикационные процессы. По словам Тюльпиной, это позволяет говорить об омолаживающем эффекте.

«Кроме того, мы можем снять мышечный тонус и усталость и, что сейчас очень важно для нас всех, снять психоэмоциональное перенапряжение. Однако важно помнить о том, что есть состояния, которые являются абсолютным противопоказаниям для посещения любого вида бань», — добавила врач.

По словам терапевта, в баню нельзя людям, у которых есть хронические заболевания или же обострения патологий. Термические воздействия под запретом также для лиц, у которых повышена температура тела. Нагрев может усилить воспалительные процессы и усложнить течение болезни.

«Абсолютно противопоказаны посещения бань людям с онкологическими заболеваниями и с сердечно-сосудистыми заболеваниями, особенно если речь идет о пороках сердца или же каком-то остро воспалительном процесс мышцы миокардита», — объяснила Тюльпина.

Эксперт пояснила, что для людей с повышенным артериальном давлением и сердечно-сосудистыми заболеваниями запрещены высокие температуры. Однако выход есть: инфракрасные сауны, в которых происходит равномерный нагрев тела. Тюльпина отметила, что переусердствовать в таком случае нельзя: температура должны быть не выше 45 градусов, а время нахождения в сауне до 20 минут.

«Людям с заболеваниями органов дыхания важно помнить о том, что сухой жар, то есть финская сауна, когда высокая температура и очень низкая влажность воздуха, им противопоказана, поскольку сухой жар может спровоцировать явление бронхо-спазма. А вот посещение русской бани, где будет не такая высокая температура, однако будет высокая влажность воздуха, для них может пойти на пользу», — подчеркнула эксперт.

Елена Тюльпина заверила, что детям разрешено посещение бань с трех лет. Специалист отметила, что здесь важно помнить о недопустимости запредельного температурного режима. Также под запретом резкие перепады температур — холодный душ или бассейн после пара.

«Это даст чрезмерную нагрузку на их сердечно-сосудистую систему. Для беременных мы не рекомендуем ни русскую баню, ни финскую сауну, однако возможно посещение в щадящем режиме инфракрасных», — заключила эксперт.

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