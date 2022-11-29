Маммолог-онколог рассказал, как часто женщинам нужно обследовать грудь

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Екатерина Иванова
Екатерина Иванова 27

Маммолог Федосейкин: регулярно обследовать грудь женщины должны начинать с 18 лет

Маммолог-онколог рассказал, как часто женщинам нужно обследовать грудь

Фото: www.globallookpress.com / Jochen Tack

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Как предотвратить страшное заболевание?

Благодаря развитию медицины специалисты начали диагностировать рак молочной железы на ранних стадиях. Какие обследования нужно проходить женщинам, чтобы минимизировать возникновение болезни? Об этом рассказал маммолог-онколог Виктор Федосейкин.

Специалист считает, что пациентки могут прийти к маммологу в любом возрасте. Если есть показания, лучше не откладывать посещение врача.

«Мой опыт показывает, что ходить к маммологу в юном возрасте нужно лишь тогда, когда есть жалобы: например, припухлости молочных желез, необычные уплотнения, выделения из сосков. В иных случаях регулярные осмотры надо начинать после 18 лет», — сказал Федосейкин в беседе с «Вечерней Москвой».

Врач порекомендовал посещать маммолога ежегодно, потому что это позволит не пропустить тревожные симптомы рака молочной железы и иные проблемы со здоровьем. Для тех, кто не попадает в группу риска, необязательно сдавать анализы — достаточно проходить ультразвуковое обследование молочных желез.

Онколог указал на факторы, которые повышают развитие рака молочной железы: курение, наследственность, ранние менструации, поздняя менопауза, гормональные нарушения, отсутствие беременностей, отказ от грудного вскармливания.

Пациентам, которые находятся в группе риска, нужно пройти генетическое тестирование. В него входят анализы на выявление мутаций генов BRACA1 и BRACA2, которые повышают шансы столкнуться с раком молочной железы.

Как ранее писал 5-tv.ru, психолог Станислав Самбурский объяснил, почему работа по ночам грозит раком.

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