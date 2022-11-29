Маммолог-онколог рассказал, как часто женщинам нужно обследовать грудь

Как предотвратить страшное заболевание?

Благодаря развитию медицины специалисты начали диагностировать рак молочной железы на ранних стадиях. Какие обследования нужно проходить женщинам, чтобы минимизировать возникновение болезни? Об этом рассказал маммолог-онколог Виктор Федосейкин.

Специалист считает, что пациентки могут прийти к маммологу в любом возрасте. Если есть показания, лучше не откладывать посещение врача.

«Мой опыт показывает, что ходить к маммологу в юном возрасте нужно лишь тогда, когда есть жалобы: например, припухлости молочных желез, необычные уплотнения, выделения из сосков. В иных случаях регулярные осмотры надо начинать после 18 лет», — сказал Федосейкин в беседе с «Вечерней Москвой».

Врач порекомендовал посещать маммолога ежегодно, потому что это позволит не пропустить тревожные симптомы рака молочной железы и иные проблемы со здоровьем. Для тех, кто не попадает в группу риска, необязательно сдавать анализы — достаточно проходить ультразвуковое обследование молочных желез.

Онколог указал на факторы, которые повышают развитие рака молочной железы: курение, наследственность, ранние менструации, поздняя менопауза, гормональные нарушения, отсутствие беременностей, отказ от грудного вскармливания.

Пациентам, которые находятся в группе риска, нужно пройти генетическое тестирование. В него входят анализы на выявление мутаций генов BRACA1 и BRACA2, которые повышают шансы столкнуться с раком молочной железы.

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