В «Театре Луны» подтвердили смерть 37-летней Наталии Стешенко

В московском «Театре Луны на Малой Ордынке» подтвердили смерть 37-летней Наталии Стешенко. Как рассказала в беседе с 5-tv.ru администратор театра, для руководства и коллег Наталии ее скоропостижная смерть стала настоящим ударом и они находятся в шоковом состоянии.

По информации, предоставленной 5-tv.ru сотрудниками правоохранительных органов, Наталия Стешенко была найдена мертвой накануне вечером. Она находилась в своей квартире в центре Москвы.

Труп женщины нашел ее сын и побежал к соседям с просьбами вызвать полицию и скорую помощь. Однако Стешенко была уже мертва — прибывшие на место медики констатировали ее смерть.

На теле Наталии Стешенко не было признаков насильственной смерти, но медикам вообще никак не удалось понять, отчего так неожиданно скончалась молодая женщина. Тело направили в морг на экспертизу.

Наталия Стешенко родилась в Казахстане и в 2000-м году завоевала титул «Мисс Казахстан». Но карьера модели ее не привлекала — Стешенко хотела быть актрисой. Она окончила ВГИК и снялась в двух проектах: «Лига обманутых женщин» и «Инспектор Купер». После она работала в «Театре Луны».

Обстоятельства смерти актрисы на данный момент уточняются.

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