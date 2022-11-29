В «Театре Луны» подтвердили смерть 37-летней Наталии Стешенко

|
Анна Гончаренко
Анна Гончаренко Эксклюзив 1 867

Тело актрисы нашел сын и вызвал полицию. Но ее смерть остается загадкой.

Фото, видео: Кадр из сериала «Инспектор Купер»; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

В московском «Театре Луны на Малой Ордынке» подтвердили смерть 37-летней Наталии Стешенко. Как рассказала в беседе с 5-tv.ru администратор театра, для руководства и коллег Наталии ее скоропостижная смерть стала настоящим ударом и они находятся в шоковом состоянии.

По информации, предоставленной 5-tv.ru сотрудниками правоохранительных органов, Наталия Стешенко была найдена мертвой накануне вечером. Она находилась в своей квартире в центре Москвы.

Труп женщины нашел ее сын и побежал к соседям с просьбами вызвать полицию и скорую помощь. Однако Стешенко была уже мертва — прибывшие на место медики констатировали ее смерть.

На теле Наталии Стешенко не было признаков насильственной смерти, но медикам вообще никак не удалось понять, отчего так неожиданно скончалась молодая женщина. Тело направили в морг на экспертизу.

Наталия Стешенко родилась в Казахстане и в 2000-м году завоевала титул «Мисс Казахстан». Но карьера модели ее не привлекала — Стешенко хотела быть актрисой. Она окончила ВГИК и снялась в двух проектах: «Лига обманутых женщин» и «Инспектор Купер». После она работала в «Театре Луны».

Обстоятельства смерти актрисы на данный момент уточняются.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, в Монако при крушении вертолета погиб основатель Forex Club Вячеслав Таран.

-7° Атмосферное давление 781 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
60.75
0.27 63.30
0.42
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на 29 ноября

Последние новости

12:14
Киевский режим уже требует от НАТО поставки нового оружия
12:02
Российская армия освободила два населенных пункта в ДНР
11:55
«Я недавно ушел»: Нагиев объяснил, почему перестал работать на телевидении
11:41
Массовое убийство бездомных собак расследуют в Астраханской области
11:29
Каждый пятый ларек с шавермой в Петербурге закрылся за последние полгода
11:21
В «Театре Луны» подтвердили смерть 37-летней Наталии Стешенко

Сейчас читают

В ЛНР призвали «хирургическим путем» вылечить Украину
Тяжба за квартиры отменяется: 58-летняя Гулькина успела оставить завещание
Газовый хаб в Турции может заработать и без новых газопроводов
Вредные психологические советы, которые не нужно слушать

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Любовный гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2023 видео
Когда выгодно по деньгам брать отпуск в 2023 году — видео
Новый 2023 год — в чем встречать и какой цвет надеть — видео