В Монако при крушении вертолета погиб основатель Forex Club Вячеслав Таран

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 67

У бизнесмена остались жена и трое детей. Его смерть стала серьезной потерей для семьи.

В Монако при крушении вертолета погиб основатель Forex Club Вячеслав Таран

Фото: Красильников Станислав / ТАСС

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В авиакатастрофе в Монако погиб основатель компании Forex Club, одного из ведущих операторов рынка forex (торговли валютой — Прим. ред.), Вячеслав Таран. Информацию об этом сообщило издание Monaco Daily News. Трагедия случилась 25 ноября на перевале Коль-д’Эз в коммуне Эз Приморских Альп, где-то между Ниццей и Монако.

Известно, что воздушное судно относилось к компании Monacair. С помощью него выполнялось сообщение между Швейцарией и Лазурным Берегом. Как отмечается в газете Monaco Matin, скорее всего внутри вертолета сидело два человека — пилот и пассажир. Оба умерли.

К слову, Таран успешно закончил государственный университет экономики и сервиса во Владивостоке. Он получил специальность «радиоэлектроника». В издании отмечается, что последнее десятилетие Вячеслав проживал в Монако. У него остались супруга и три ребенка. Как говорится в материале, основателя компании Forex Club все очень любили, начиная с коллег на работе, заканчивая друзьями и близкими.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что мастер самолетного спорта РФ Курылев погиб при крушении вертолета под Тверью.

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