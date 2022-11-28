В Монако при крушении вертолета погиб основатель Forex Club Вячеслав Таран

В авиакатастрофе в Монако погиб основатель компании Forex Club, одного из ведущих операторов рынка forex (торговли валютой — Прим. ред.), Вячеслав Таран. Информацию об этом сообщило издание Monaco Daily News. Трагедия случилась 25 ноября на перевале Коль-д’Эз в коммуне Эз Приморских Альп, где-то между Ниццей и Монако.

Известно, что воздушное судно относилось к компании Monacair. С помощью него выполнялось сообщение между Швейцарией и Лазурным Берегом. Как отмечается в газете Monaco Matin, скорее всего внутри вертолета сидело два человека — пилот и пассажир. Оба умерли.

К слову, Таран успешно закончил государственный университет экономики и сервиса во Владивостоке. Он получил специальность «радиоэлектроника». В издании отмечается, что последнее десятилетие Вячеслав проживал в Монако. У него остались супруга и три ребенка. Как говорится в материале, основателя компании Forex Club все очень любили, начиная с коллег на работе, заканчивая друзьями и близкими.

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