«Красивые линии»: Михеева призналась фигуристке Валиевой в любви

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Анна Гончаренко
Анна Гончаренко Эксклюзив 76

Актриса Алла Михеева восхитилась техникой фигуристки Камилы Валиевой

Фото, видео: TOMS KALNINS / ТАСС; 5-tv.ru

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Каток сейчас имеет для Аллы Михеевой особое значение — она участвует в проекте «Ледниковый период».

Актриса Алла Михеева призналась в любви к фигуристке Камиле Валиевой. Звезда посетила торжественное открытие ГУМ-катка на Красной площади.

Каток в этом году имеет для Аллы Михеевой особое значение. Актриса участвует в новом сезоне «Ледникового периода». К слову, на мероприятие она пришла в компании своего партнера, фигуриста Ивана Букина.

На ГУМ-катке кульминацией события стало выступление олимпийской чемпионки Камилы Валиевой. И Алла Михеева выразила свое восхищение катанием спортсменки.

«Это одни из самых красивых линий вообще на льду. Камила, я тебя люблю вообще безумно», — сказала Алла Михеева, а Иван Букин уверенно подтвердил ее слова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что чемпионку Камилу Валиеву заподозрили в романе с известным артистом. Бывшая девушка популярного певца тяжело приняла эту новость.

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«Красивые линии»: Михеева призналась фигуристке Валиевой в любви

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