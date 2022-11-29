«Красивые линии»: Михеева призналась фигуристке Валиевой в любви
Актриса Алла Михеева восхитилась техникой фигуристки Камилы Валиевой
Фото, видео: TOMS KALNINS / ТАСС; 5-tv.ru
Каток сейчас имеет для Аллы Михеевой особое значение — она участвует в проекте «Ледниковый период».
Актриса Алла Михеева призналась в любви к фигуристке Камиле Валиевой. Звезда посетила торжественное открытие ГУМ-катка на Красной площади.
Каток в этом году имеет для Аллы Михеевой особое значение. Актриса участвует в новом сезоне «Ледникового периода». К слову, на мероприятие она пришла в компании своего партнера, фигуриста Ивана Букина.
На ГУМ-катке кульминацией события стало выступление олимпийской чемпионки Камилы Валиевой. И Алла Михеева выразила свое восхищение катанием спортсменки.
«Это одни из самых красивых линий вообще на льду. Камила, я тебя люблю вообще безумно», — сказала Алла Михеева, а Иван Букин уверенно подтвердил ее слова.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что чемпионку Камилу Валиеву заподозрили в романе с известным артистом. Бывшая девушка популярного певца тяжело приняла эту новость.
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