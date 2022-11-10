Фигуристка Камила Валиева начала встречаться с известным певцом
Бывшая девушка музыканта тяжело восприняла новость о паре, фанаты переживают за нее.
Фото: www.globallookpress.com / Laurie Dieffembacq
Фигуристка Камила Валиева встречается с музыкантом Иваном Дмитриенко. Юноша приходил на день рождения спортсменки, а девушке нравились его песни. Кроме того, Ваня переживал за Камилу во время допингового скандала. Позже парень пригласил Валиеву сняться в клипе на песню «Сила притяжения». Он даже сделал ей предложение.
Раньше Дмитриенко был с блогером Сашей Айс. Тогда фанатки Ивана завидовали ей.
«Всем бы девочкам, такого же заботливого парня как Ваня, вы милашки», — восхищались они.
К слову, Валиева знакома с бывшей девушкой исполнителя хита «Венера-Юпитер». Блондинка тяжело восприняла новость о паре. Поклонники Айс переживают за нее, поскольку в новом видео девушка намекает на переживания по данному поводу, пишет StarHit.ru.
«Все отсылки к Ване»; «Давайте не будем отправлять ей фото Вани и Камилы», — беспокоятся юзеры.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что известно о скандале с пробами фигуристки Валиевой.
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