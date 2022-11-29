«Драться не придется»: кому Наталья Гулькина оставила наследство

|
Екатерина Иванова
Екатерина Иванова 57

Певица Наталья Гулькина сообщила, что составила завещание

«Драться не придется»: кому Наталья Гулькина оставила наследство

Фото: www.globallookpress.com / Natalia Shakhanova

Читайте нас в: Дзен Новости

Кому же достанется наследство знаменитости?

Певица Наталья Гулькина заявила, что написала завещание. По словам артистки, у нее сейчас ничего нет.

«У меня ничего нет. Все, что было, я уже давно отписала детям — оставила завещание», — сказала она, пишет dni.ru.

По словам артистки, она составила этот документ еще десять лет назад. Она отметила, что никто не застрахован от смерти, и, садясь в любой транспорт, нет никаких гарантий, что ты доедешь до места.

Гулькина добавила, что отписала сыну и дочке по квартире. Таким образом, всем достанется поровну и «драться не придется».

Наталья Гулькина — советская и российская эстрадная певица, бывшая солистка культовых советско-российских групп «Мираж» и «Звезды». В первом коллективе Гулькина заняла место певицы Маргариты Суханкиной, которая приняла участие только в трех композициях, а затем захотела сделать оперную карьеру в «Большом театре». В 1988 году Гулькин покинула коллектив.

Как ранее писал 5-tv.ru, Наталья Гулькина призналась, что в жизни сделала огромное количество абортов, причем первый — в 16 лет.

-9° Атмосферное давление 781 мм рт. ст.
Относительная влажность 92%
60.75
0.27 63.30
0.42
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на 29 ноября

Последние новости

18:14
В США заявили, что Зеленского могут ликвидировать украинские националисты
17:58
Возвращение легенды: пять главных вопросов про обновленный «Москвич 3»
17:54
Будет ли Башаров избивать новую избранницу — мнение психолога
17:54
Гений, провокатор и мечтатель: что стоит за громкими выходками и «отменой» Канье Уэста
17:43
Тактическая медицина в действии: как тренируются разведчики из ДНР
17:33
Педиатр назвала признаки переохлаждения у ребенка

Сейчас читают

В ЛНР призвали «хирургическим путем» вылечить Украину
Тяжба за квартиры отменяется: 58-летняя Гулькина успела оставить завещание
Газовый хаб в Турции может заработать и без новых газопроводов
Барическая гора: Терапевт Ромасов рассказал, как перепады атмосферного давления влияют на самочувствие

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Любовный гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2023 видео
Когда выгодно по деньгам брать отпуск в 2023 году — видео
Новый 2023 год — в чем встречать и какой цвет надеть — видео