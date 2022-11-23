«Я сделала кучу абортов»: Наталья Гулькина рассказала о наболевшем

При этом, Наталья Гулькина, заявила, что свою дочь она бы никогда не заставила прерывать беременность.

Солистка группы «Мираж» Наталья Гулькина призналась, что в жизни сделала огромное количество абортов, причем первый — в 16 лет. Об этом она рассказала в одной из передач федерального телеканала.

Артистка призналась, что впервые влюбилась, когда ей исполнилось 15 лет. Все было, как в кино — Сергею Серафимову было 17, они встретились в метро и страстный роман закрутился. Спустя некоторое время, Гулькина узнала, что беременна.

Родители певицы посчитали, что их дочь еще не готова к тому, чтобы стать мамой, поэтому настояли на аборте. Так и постепенно закончились их отношения с Сергеем.

Однако судьба оказалась тяжелой и впоследствии, уже во время гастрольной жизни, Наталья Гулькина делала еще аборты. Однако на этот раз, из-за очень сложных отношений в браке со вторым мужем — Константином Терентьевым.

«Костя меня совершенно не жалел. И я сделала кучу абортов. У него был какой-то знакомый гинеколог, мы периодически к нему ездили», — цитирует ведущий телешоу личный дневник артистки.

Общих детей у них не было. Сейчас Гулькина признается, что даже рада, что все так сложилось.

«Да, это было. И очень много раз, я даже не могу сказать, сколько. Но он, видите ли, не мог пользоваться специальными средствами. Ему это не нравилось. А я тогда тоже не знала, что есть какие-то противозачаточные таблетки. В общем, Костя — это Костя», — заключила Гулькина.

Сейчас она воспитывает сына и дочь. Певица призналась, что сама никогда бы не решилась просить свою дочь сделать аборт.

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