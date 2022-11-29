Режиссер Бояков заявил о готовности отдать свои силы Донбассу

Московский Новый драматический театр 25 ноября представил свою первую премьеру «Лубянский гример» по мотивам рассказа «Тупейный художник» Николая Лескова. По словам художественного руководителя театра, режиссера Эдуарда Боякова, сейчас самое время для серьезных испытаний в искусстве.

По его словам, искусство всегда ищет современный язык и осмысливает его. Кроме того, говорить стоит об отношениях с Богом, об отношениях между поколениями, между мужчиной и женщиной, о смерти, о семье, о Родине. Он подчеркнул, что новых тем пока не придумали. И именно в условиях спецоперации России по защите Донбасса, которая продолжается, сейчас самое подходящее время для важных высказываний.

Режиссер рассказал, что был в Донецке в сентябре, где общался с министрами культуры Донецкой и Луганской Народных Республик. Бояков заявил, что готов еще туда приехать, чтобы поставить спектакль или организовать фестиваль.

«Я не планирую совсем перебираться на Донбасс, поскольку в Москве у меня семья и огромное дело — Новый театр. Но отдать свою энергию и силы Донбассу я, конечно, готов», — сказал он в беседе с «Вечерней Москвой».

Как ранее писал 5-tv.ru, Эдуарда Боякова вычеркнули из списка великих руководителей МХАТа.