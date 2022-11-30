Уничтожение самолета ВСУ: лучшее видео из зоны СВО РФ за день

Специальная военная операция продолжается: отважные бойцы легко справляются с поставленными задачами.

Вооруженные силы РФ продолжают выполнять задачи в зоне специальной военной операции (СВО) по защите Донбасса. В Минобороны России предоставили кадры с мест боевых действий.

Расчеты артиллерийского подразделения Южного военного округа поддерживая наступательные действия мотострелковых подразделений, наносят удары по укреплениям противника. Уничтожаются скопления живой силы, колонны военной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые доставляют подкрепления. На видео можно посмотреть, как работает установка 2С3 «Акация».

В небе тоже все под контролем. Продолжаются боевые вылеты самолетов Су-30см и Су-35с ВКС России в зоне СВО. На кадрых видно, как экипажи многоцелевых истребителей отработали патрулирование в заданном районе и прикрытие действий самолетов бомбардировочной и штурмовой авиации, вертолетов армейской авиации при нанесении авиаударов по военным объектам и технике националистов. Во время одного из вылетов был своевременно обнаружен и уничтожен самолет ВСУ.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин объявил о ее начале после очередного обострения конфликта между властями Украины и отделившимися в 2014 году Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР). Москва решила оказать им военную поддержку после отказа Киева от дипломатического урегулирования.

30 сентября глава государства подписал указ о вхождении в состав России четырех новых регионов — ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей. Перед этим в них прошли референдумы, на которых абсолютное большинство жителей поддержали решение о вступлении в состав РФ. Сейчас российские военнослужащие продолжают решать поставленные задачи в рамках СВО.

Ранее 5-tv.ru показывал, как российская армия отбила контратаки ВСУ на четырех направлениях в ЛНР и ДНР.