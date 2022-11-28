Российская армия отбила контратаки ВСУ на четырех направлениях в ЛНР и ДНР

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 29

Противник понес тяжелые потери в живой силе и технике.

Российская армия отбила контратаки ВСУ на четырех направлениях в ЛНР и ДНР

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Тема:
Специальная военная операция России

Бойцы российской армии за сутки отразили контратаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на четырех направлениях в Луганской и Донецкой народных республиках. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Так, на купянском направлении две ротные тактические группы противника пытались атаковать российские позиции в направлении населенного пункта Куземовка в ЛНР. Ответным огнем подразделения ВСУ были отброшены на исходные позиции в районе населенного пункта Берестовое Харьковской области, потеряв убитыми более 50 военнослужащих, один танк, два бронетранспортера и пикап.

На краснолиманском направлении в районе Среребрянского лесничества в ЛНР российские артиллеристы накрыли огнем две группировки ВСУ, наступавшие в направлении населенного пункта Червоная диброва.

«В результате огневого поражения подразделения противника были рассеяны. Уничтожено более 30 украинских военнослужащих, два бронеавтомобиля и три пикапа», — заявил официальный представитель военного ведомства Игорь Конашенков.

На артемовском направлении украинские боевики пытались контратаковать в направлении Белогоровки, Бахмутского, Яковлевки и Иванграда в ДНР, чтобы остановить наступление российских войск. Однако в результате огневого поражения подразделения ВСУ были остановлены и рассеяны. При этом были уничтожены до 80 украинских военнослужащих, один танк, три боевые бронированные машины, два пикапа и автомобиль.

«На южно-донецком направлении в районе населенных пунктов Нескучное и Октябрь Донецкой народной республики ударами артиллерии и действиями российских штурмовых групп отражены две контратаки ВСУ. За сутки уничтожено свыше 50 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и боевая машина пехоты», — заключил Конашенков.

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