Катя Лель обсудила с журналистами свое завещание и эмиграцию: «Не дождетесь!»

Артистка честно рассказала о своих планах и поделилась подробностями личной жизни.

Певица Катя Лель не собирается уезжать из России, даже несмотря на массовое бегство многих ее коллег. В интервью корреспонденту Teleprogramma.pro звезда заявила, что даже не рассматривает такой вариант в сложной ситуации. Ситуация на Украине и частичная мобилизация в стране повлияли на артистку, как и на миллионы россиян, стало меньше работы. Но это не заставит ее спасаться бегством.

«Я люблю свою страну. Я, к счастью, патриот и не собираюсь никуда уезжать. Не дождетесь!» — заявила Катя Лель.

Исполнительница ответила также на некоторые мрачные слухи о своей личной жизни, в том числе, составление завещания. Оказалось, певица действительно подготовила все документы на случай внезапной смерти. По словам артистки, судьба непредсказуема, а в ее профессии довольно много рисков — чего стоят одни перелеты и поездки на гастроли на всех видах транспорта!

«Я хочу, чтобы мой ребенок жил в защищенном мире… Может произойти что угодно. Тем более я разумное существо, которое думает о том, чтобы дети жили в полноценном мире и знали, что папа с мамой что-то оставят им», — сказала селебрити.

Что же качается женского счастья, на этом фронте у Кати Лель все спокойно. Она замужем за Избранником Игорем Кузнецовым с 2008 года, в этом союзе появилась на свет единственная дочь Эмилия. Артистка ценит свою семью, так как считает, что в нынешние непростые времена очень сложно найти своего человека. Главное, полагает Катя Лель, чтобы партнеры подходили друг другу на энергетическом уровне. Если двое «на одной энергии», никакие невзгоды не разрушат их связь.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о скандале, разыгравшемся между Катей Лель и телеведущей Лерой Кудрявцевой на популярном шоу.