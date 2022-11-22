Кудрявцева поставила на место Катю Лель после скандала на проекте: «Народ решает!»

Ведущая Лера Кудрявцева, которая судит выступления конкурсантов на проекте «Суперстар. Возвращение», задвинула на место Катю Лель. Все началось с конфликта, случившегося на самом шоу. В последнем выпуске знаменитость должна была исполнить один из хитов Пьера Нарцисса, но вопреки этим условиям спела свой хит «Мой мармеладный!» За это телеведущая решила снизить балл артистке.

В свое оправдание певица отметила, что исполняла когда-то эту песню вместе с Нарциссом, а после того как Леру поддержала Лолита, Катя и вовсе упрекнула телеведущую в неадекватности. Кудрявцева в ответ решила не опускаться до скандала и выражением лица показала уверенность в своей правоте. Но в соцсетях решила расставить все точки над «i».

Кудрявцева поставила на место Катю Лель после инцидента на ТВ-шоу; www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

«Я всегда пытаюсь быть максимально корректной и честной в восприятии материала, который слышу. Вас же не заставить засунуть песню в ваш плейлист, которая вам не по душе? Даже если артист будет вас убеждать, что это восхитительно. Многим артистам я бы порекомендовала быть скромнее в своих оценках о своем творчестве. Ведь решает народ, слушать вас или нет. А я — народ!» — подчеркнула Кудрявцева.

Телеведущая также отметила, что уже два года входит в состав жюри шоу, 28 лет занимается развлекательными проектами, и в связи с этим боится лишний раз обидеть знаменитостей. Ведь уже со всеми давно и хорошо знакома и не хочет испортить отношения. Но не выходит, несмотря на всю корректность, осторожность и уважение.

Мнение Леры Кудрявцевой почти единогласно поддержали и ее подписчики, назвав ее самым объективным, деликатным и справедливым судьей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Лера Кудрявцева потеряла 180 тысяч рублей из-за мошенников.