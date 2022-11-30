«Все в кормушке»: боевик ВСУ раскрыл схему продажи западного оружия

Украденные гранаты рядовые военнослужащие ВСУ готовы отдавать даже за еду.

Опустошают склады, а потом их подрывают. Со стороны это выглядит, как точечный удар российских военных. В эксклюзивном интервью «Известиям» действующий украинский военнослужащий раскрыл схему продажи НАТОвского оружия.

Солдат попросил скрыть его лицо и изменить голос. В противном случае он будет уничтожен собственным командованием.

«Там все должны быть в кормушке — таможня, пограничники. Особенно если приходит западное оружие. У нас половины вообще нет: ни комплектующих, ни запчастей — ничего. Куда оно все девается? Чтобы лежало мертвым грузом? Его сразу могут разобрать по запчастям, продать и обратно в Европу толкнуть „типа на починку“. Надо чинить, а у нас нечем и некому», — признался боевик.

По словам солдата, воруют все и вся. Украденные гранаты рядовые военнослужащие ВСУ готовы отдавать даже за еду.

Более серьезное оружие с доставкой на дом продают через даркнет. В том числе в страны Европы. В российском МИД считают, что ежемесячный контрабандный оборот может достигать миллиарда долларов.