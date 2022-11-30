Россия использует на Украине «смертоносного монстра» — новейшие танки Т-90М

|
Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 3 081

Военкор «Известий»: Россия в зоне спецоперации использует новейшие танки Т-90М «Прорыв»

Россия использует на Украине «смертоносного монстра» — новейшие танки Т-90М

Фото: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Специальная военная операция России

В США российской боевой машине дали яркое и устрашающее прозвище.

Новейшие российские танки Т-90М «Прорыв» участвуют в боях под Артемовском в Донецкой народной республике. Об этом сообщил военный корреспондент «Известий» Денис Кулага, снявший одну из боевых машин в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

Новейшие Т-90М «Прорыв» участвуют в боях под АртемовскомНовейшие Т-90М «Прорыв» участвуют в боях под Артемовском. Фото: 5-tv.ru

Т-90М «Прорыв» — последняя модификация основного боевого танка Т-90, разработанного Уральским конструкторским бюро транспортного машиностроения в составе Уралвагонзавода (УВЗ).

Машина оснащена боевым башенным модулем со 125-миллиметровой пушкой, адаптированной под новые боеприпасы и управляемые ракеты для уничтожения целей на дальности до пяти километров.

Новый многоканальный прицел танка позволят вести боевые действия в любое время суток, а специальное покрытие брони защищает от скольжения.

Одна из главных особенностей Т-90М — способность в режиме реального времени обмениваться данными с другими машинами. Кроме того, танк имеет высокие скоростные характеристики и топливную экономичность.

По словам разработчиков, Т-90М — самый совершенный танк в семействе Т-90. Он наиболее приспособлен к действиям в условиях современного боя, имея всеракурсную защиту и круглосуточную высокоавтоматизированную систему управления огнем. В США российскую боевую машину прозвали «смертоносным монстром».

Известно, что эшелон с партией танков Т-90М «Прорыв» для Минобороны РФ УВЗ отправил в мае.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ВКС России получили партию новых истребителей Су-30СМ2, получивших усовершенствованный комплекс бортового радиоэлектронного оборудования и увеличенную дальность обнаружения и опознавания воздушных целей.

Тема:
Специальная военная операция России
30 нояб
Российская армия освободила поселок Курдюмовку в ДНР
30 нояб
Военкор «Известий» показал обстановку на запорожском направлении в зоне СВО РФ
30 нояб
Уничтожение самолета ВСУ: лучшее видео из зоны СВО РФ за день
29 нояб
В ЛНР задержан пособник СБУ, передававший информацию о войсках РФ
29 нояб
Сын Яны Поплавской записал обращение из зоны СВО
29 нояб
Тактическая медицина в действии: как тренируются разведчики из ДНР
29 нояб
«Мы его уничтожаем, но его полно»: Милонов с передовой рассказал об оружии НАТО на Украине
29 нояб
Йенс Столтенберг назвал ущерб от ракетных ударов по Украине колоссальным
29 нояб
Песков назвал условие для переговоров России и Украины
29 нояб
Дело о клевете в адрес Лии Ахеджаковой передали в Следственный комитет
-10° Атмосферное давление 782 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
61.07
0.32 63.39
0.09
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на 30 ноября

Последние новости

12:34
Беременная Маша из «Ворониных» сообщила о замужестве: «Очень растрогалась!»
12:17
Бывший председатель КНР Цзян Цзэминь умер на 97-м году жизни
12:06
Рассмотрение апелляционной жалобы по делу Сафронова перенесли на 7 декабря
12:00
Совфед одобрил отставку Кудрина с поста главы Счетной палаты
11:56
Российская армия освободила поселок Курдюмовку в ДНР
11:51
Сбежавшая в Израиль Пугачева закрывает свою последнюю компанию в России

Сейчас читают

Свердловский врач рассказал, для кого опасен новый вирус
Завещание не оставила: как будет разделено имущество после смерти Борщевой
Невидимые нити: почему тянет к страницам бывшего в соцсетях
Барическая гора: Терапевт Ромасов рассказал, как перепады атмосферного давления влияют на самочувствие

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Любовный гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2023 видео
Когда выгодно по деньгам брать отпуск в 2023 году — видео
Новый 2023 год — в чем встречать и какой цвет надеть — видео