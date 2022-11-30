В США российской боевой машине дали яркое и устрашающее прозвище.

Новейшие российские танки Т-90М «Прорыв» участвуют в боях под Артемовском в Донецкой народной республике. Об этом сообщил военный корреспондент «Известий» Денис Кулага, снявший одну из боевых машин в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

Новейшие Т-90М «Прорыв» участвуют в боях под Артемовском. Фото: 5-tv.ru

Т-90М «Прорыв» — последняя модификация основного боевого танка Т-90, разработанного Уральским конструкторским бюро транспортного машиностроения в составе Уралвагонзавода (УВЗ).

Машина оснащена боевым башенным модулем со 125-миллиметровой пушкой, адаптированной под новые боеприпасы и управляемые ракеты для уничтожения целей на дальности до пяти километров.

Новый многоканальный прицел танка позволят вести боевые действия в любое время суток, а специальное покрытие брони защищает от скольжения.

Одна из главных особенностей Т-90М — способность в режиме реального времени обмениваться данными с другими машинами. Кроме того, танк имеет высокие скоростные характеристики и топливную экономичность.

По словам разработчиков, Т-90М — самый совершенный танк в семействе Т-90. Он наиболее приспособлен к действиям в условиях современного боя, имея всеракурсную защиту и круглосуточную высокоавтоматизированную систему управления огнем. В США российскую боевую машину прозвали «смертоносным монстром».

Известно, что эшелон с партией танков Т-90М «Прорыв» для Минобороны РФ УВЗ отправил в мае.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ВКС России получили партию новых истребителей Су-30СМ2, получивших усовершенствованный комплекс бортового радиоэлектронного оборудования и увеличенную дальность обнаружения и опознавания воздушных целей.