Сбежавшая в Израиль Пугачева закрывает свою последнюю компанию в России

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Рита Миронова
Рита Миронова 151

Алла Пугачева закрывает свою последнюю российскую компанию

Сбежавшая в Израиль Пугачева закрывает свою последнюю компанию в России

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Павел Бедняков

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Через эту фирму Пугачева организовывала свои концерты, а также управляла другими своими предприятиями.

После эмиграции Алла Пугачева решила оборвать все связи с Россией и начала процедуру ликвидации собственной российской компании ООО «АБП». О том, что она подала заявку на закрытие именной фирмы.

Судя по данным базы Федеральной налоговой службы, компания эстрадной певицы, в которой ей принадлежало 100% активов, специализировалась на шоу-бизнесе. Там занимались звукозаписью и издавали музыкальные произведения, а также работали в области теле- и радиовещания. Генеральным директором организации значится концертный директор Аллы Пугачевой Елена Чупракова. В конце 2010 года компания даже организовывала выступления артистки.

Пугачева запустила ликвидацию компании «АБП»Пугачева запустила ликвидацию компании «АБП». Фото: Скриншот spark-interfax.ru Сетевое издание Информационный ресурс СПАРК

Выручка фирмы с 2019 по 2021 год снизились в 23 раза — до трех миллионов рублей. Это единственная действующая компания Пугачевой в России — у нее и ее мужа Максима Галкина* в стране остался лишь статус ИП.

Супруги вместе с детьми покинули Россию после начала спецоперации. Сейчас они живут и зарабатывают в Израиле, периодически встречаясь с коллегами, которые тоже сбежали из РФ. Осенью Пугачева возвращалась на Родину. Многие подумали, что навсегда. Но ошиблись. В Москве певица отвела детей в школу, прогулялась по знакомым улочкам, встретилась со знакомыми и через месяц вновь бросила все, уехав за границу с наследниками. Напоследок она назвала россиян рабами и холопами. Чем вызвала праведный гнев среди россиян.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, во сколько Алле Пугачевой обходятся пластические операции в Израиле.

* — признан иноагентом в России.

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Сбежавшая в Израиль Пугачева закрывает свою последнюю компанию в России

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