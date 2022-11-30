Начало пожара на ТЭЦ-9 в Перми попало на видео

Пожар на самой крупной теплоэлектроцентрали (ТЭЦ-9) в Перми попал на видео. Камеры видеонаблюдения зафиксировали начало возгорания, их публикует 5-tv.ru.

По предварительным данным, загорелась крыша турбинного цеха. Площадь возгорания составила 100 квадратных метров. Прибывшие на место спасатели эвакуировали 50 человек. Для ликвидации пожара были привлечены 20 единиц техники и 67 спасателей.

Как стало известно 5-tv.ru, в результате пожара погиб один человек. Двоих пострадавших доставили в больницу с ожогами лица и рук.

Несмотря на чрезвычайное происшествие, ТЭЦ-9 продолжает работать и поставлять тепло в город.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Красноярске загорелся торговый центр «Взлетка Plaza». Причины пожара до сих пор неизвестны.