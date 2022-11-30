Невролог разоблачила методику «исцеления», которую пропагандирует Хилькевич

Актриса Анна Хилькевич на днях похвасталась получением диплома мастера целительной методики Рейки.

Целительная методика Рейки, «мастером» которой стала актриса Анна Хилькевич, относится к нетрадиционным техникам, не имеющим доказательной базы эффективности и положительных результатов. Об этом в комментарии 5-tv.ru заявила врач-невролог Мария Мирошниченко.

«Метод заключается в исцелении человека через прикосновения ладонями и передачу положительной энергии. Данная методика не имеет ничего общего с традиционной медициной. Интересно, что она проявила себя сейчас, хотя была популярна около 10-15 лет назад. Практик, схожих с методом Рейки довольно много, но к положительным результатам они не приводят, а негативных последствий может быть огромное количество», — отметила врач.

По словам Мирошниченко, главная опасность подобных методов заключается в том, что человек тратит на них время впустую, в то время как его недуг прогрессирует и переходит в хроническую форму.

«На сегодня много онлайн и оффлайн-курсов, не имеющих сертификацию и не прошедших проверок. Их могут пройти люди без медицинского образования, не имеющие представления об анатомии, физиологии, биохимических процессах в организме человека, и начать лечить других. Однако обучение врачей не зря самое длительное, так как за эти годы он должен изучить все процессы в организме человека и развить клиническое мышление», — указала специалист.

Она обратила внимание на то, что сейчас люди часто сталкиваются с нервным перенапряжением, астеническим синдромом, тревожно-депрессивными состояниями, но, к сожалению, далеко не все обращаются за квалифицированной помощью к специалистам. Напротив, они стараются найти альтернативные методы лечения в интернете, через знакомых, обращаются к целителям, которые обещают исправить их проблему за один-два сеанса с помощью правки ауры, очистки энергии и других подобных техник.

«Нельзя исключать, что данные специалисты используют методики, которые снимают мышечное напряжение. И люди после первого сеанса даже могут чувствовать улучшение, однако симптоматика очень быстро возвращается», — предупредила Мирошниченко.

Она порекомендовала обращаться к традиционным методам лечения и квалифицированным специалистам.

На днях актриса Анна Хилькевич похвасталась тем, что получила диплом мастера Рейки первой ступени. По ее словам, это японская форма биоэнергии и массажа, в основе которой лежит универсальная целительная энергия.

До этого 36-летняя звезда сериала «Универ» рассказывала о том, что с детства якобы умеет лечить руками. Долгое время она испытывала свой дар на собственных детях, однако теперь решила помогать и другим людям, причем «официально».

Ранее врач-физиотерапевт Лариса Михайлова в беседе с 5-tv.ru раскритиковала «целительный талант» Хилькевич.