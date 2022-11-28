«Лечила руками»: Анна Хилькевич получила диплом целителя

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 247

Актриса Анна Хилькевич рассказала о своем необычном даре исцелять людей

«Лечила руками»: Анна Хилькевич получила диплом целителя

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Знаменитость долгое время практиковалась на собственных детях. Сможет ли актриса найти клиентов, которые поверят в ее способности?

Актриса Анна Хилькевич рассказала о своем необычном даре. По словам звезды, она с детства умеет лечить руками. Сейчас это подтолкнуло ее получить образование и помогать людям официально. Звезда сериала «Универ. Новая общага» похвасталась новым статусом целителя в своем Telegram-канале.

23-летняя артистка рассказала, что получила диплом Мастера Рейки первой ступени. Она объяснила, что это японская форма биоэнергии и массажа, в основе которой лежит универсальная целительная энергия.

«Руками я лечила еще с самого детства, потом как-то позабылось, а вот с детками я снова взялась за биоэнергетику. Мои дети с самого рождения лечатся через мои руки. У них нет никакого скепсиса, потому что они на себе знают, что мама снимает любую их боль», — отметила Хилькевич.

Актриса добавила, что техника Рейки помогает стимулировать естественные способности организма и устранять энергетические блоки, которые сильно влияют на здоровье на всех уровнях — ментальном, физическом и духовном. По ее словам, японские методики могут также отразиться на становлении личности или развитии талантов.

«Рейки — это энергия любви, которая течет из сердца и через чакры рук», — заключила Анна красивой фразой.

Ранее 5-tv.ru писал, что Анна Хилькевич увеличила грудь заклинаниями.

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