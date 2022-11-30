«Экспериментируй»: как правильно отмечать неофициальный Международный день секса

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 22

30 ноября отмечается Международный день секса

«Экспериментируй»: как правильно отмечать неофициальный Международный день секса

Фото: www.globallookpress.com / Bill Ling

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Суть праздника призывает не бояться скрытых желаний и популяризирует семейные ценности

В столице Нидерландов сегодня необычный день — люди выходят на улицы и получают бесплатные контрацептивы, гуляют, веселятся и радуются. В чем причина? Оказывается, сегодня день интимной жизни. ЮНЕСКО очень впечатлилось такому торжеству и провозгласило 30 ноября неофициальным всемирным праздником секса. Теперь каждый год народы разных стран устраивают фестивали в честь любви.

Как сообщает издание KP.RU, гуляния проходят под лозунгом «Экспериментируй!». На улицах бесплатно раздают презервативы, после чего надувают их и запускают в небо. При этом веселье не относится к различным непотребствам. Сама суть праздника призывает не бояться скрытых желаний и популяризирует семейные ценности. Такой день можно провести с партнером или поискать любовь всей жизни.

Несмотря на чувственность секса, не все получают от него удовольствие. У некоторых и вовсе отсутствует половое влечение. Такое бывает как у мужчин, так и у женщин. С чем это может быть связано? На вопрос ответил врач психотерапевт-сексолог Артем Толоконин.

«Сексуальное влечение может быть не проявлено в силу каких-то заболеваний. Если брать взрослого человека от 20 до 60 лет, то в случае, если влечение не просыпается в течение двух месяцев, это говорит о проблемах с физическим или психическим здоровьем. Это называется относительной сексуальной дисфункции», — заявил он в беседе с изданием.

Одними из факторов исчезновения полового влечения врач назвал восстановление после тяжелой болезни с высокой температурой. Например, коронавируса. Однако такое явление только временное и проходит быстро.

По словам эксперта, если сексуального желания не возникло в течение года, то это повод обратиться к специалисту. С этой ситуацией ни в коем случае нельзя затягивать.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о пользе секса при быстрой утомляемости

-10° Атмосферное давление 782 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
60.88
-0.19 63.05
-0.34
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на 30 ноября

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