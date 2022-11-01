Психолог заявила о пользе сна и секса при быстрой утомляемости

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 16

Психолог Шергина назвала сон и секс средствами от быстрой утомляемости

Психолог заявила о пользе сна и секса при быстрой утомляемости

Фото: www.globallookpress.com / CHROMORANGE/Bilderbox

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Хроническая усталость и стрессы преследуют современного человека, поэтому жизненно необходимо уметь с ними справляться.

Постоянная усталость и быстрая утомляемость — симптом разрушительных процессов в организме или психике человека. Как их избежать, рассказала психолог-практик и коуч Лилия Шергина. По ее словам, при названных симптомах нужно в первую очередь обратить внимание на состояние тела.

«Быстрая утомляемость — симптом многих физических заболеваний. Вы можете их не замечать или запивать обезболивающими и энергетиками. Однако в ситуациях, когда вы чувствуете боль или другие прямые симптомы болезни, незамедлительно обратитесь к врачу, пока усталость не превратилась в срочную госпитализацию. Кроме того, постоянными спутниками жизни, даже когда вы сильно заняты или чем-то встревожены, должны быть питание, сон, секс и прогулки. Это помогает организму восстановиться», — цитирует Шергину Газета.ру.

Душевный разлад также может стать причиной повышенной утомляемости, отметила психолог. Она посоветовала уделять время хобби и интересам, иначе мозг начнет скучать и испытывать потребность в развитии, что в свою очередь приведет к усталости и снижению важных функций психики.

«Ищите новые и неисследованные вами способы радоваться, чувствовать живой интерес и узнавать неизведанное. Проверяйте, что именно вам приносит удовольствие. Сделайте отдых и хобби ключевой частью вашей жизни», — порекомендовала психолог.

Вместе с тем она посоветовала отказаться от тех занятий, которые человек совершает по привычке, не испытывая интереса и удовольствия. Важно и окружение: необходимо отказаться от контактов с теми, кто вас использует, а друзей и близких попросить не нагружать вас своими проблемами и заботами, а наоборот, оказать поддержку.

Ранее невролог Елизавета Рожнова в комментарии 5-tv.ru назвала болезни, на развитие которых указывает хроническая усталость.

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