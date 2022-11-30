Легенду футбола Пеле госпитализировали

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 30

Легенду футбола Пеле госпитализировали с «общим отеком»

Легенду футбола Пеле госпитализировали

Фото: www.globallookpress.com / Rahel Patrasso

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После ухудшения состояния знаменитого футболиста медики зафиксировали множество проявившихся симптомов.

Госпитализация футболиста не была запланированной. Известно, что Пеле проходит обследование в Сан-Паулу, об этом сообщает телевизионная сеть ESPN.

Легенду футбола Пеле госпитализировали с «общим отеком». Известно, что в последние месяцы он борется с раком. В больницу футболиста привезли жена Марсия Аоки и опекун сразу же после того, как у него появились отеки по всему телу.

По данным прессы, у знаменитого спортсмена зафиксирован генерализованный отек, эдемигемический синдром и даже выявлена «декомпенсированная сердечная недостаточность». Сообщается, что у Пеле наблюдается спутанность сознания, сложности с приемом пищи.

Также известно, что Пеле проходит ряд тестов для более глубокой оценки состояния и выявления органов, пораженных метастазами.

Неожиданное обострение и неясная картина течения болезни беспокоят медицинский персонал и членов семьи легендарного футболиста. Впрочем, дети знаменитости успокаивают общественность в социальных сетях, утверждая, что обследование является плановым.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, в каком состоянии находится звезда шоу «Кривое зеркало» Александр Пономаренко, у которого обнаружили рак.

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