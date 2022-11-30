Уже не похож на брата: Александр Пономаренко потерял 20 килограммов из-за рака

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте 74

Юморист Александр Пономаренко похудел на 20 килограммов за год из-за рака желудка

Уже не похож на брата: Александр Пономаренко потерял 20 килограммов из-за рака

Фото: www.globallookpress.com / Natalya Loginova

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Звезда «Кривого зеркала» перенес десять курсов химиотерапии, которые не дали результата, но не теряет надежды и упорно борется с недугом.

Юморист Александр Пономаренко потерял 20 килограммов за год в борьбе с онкологией. Артист известен широкой публике, как участник необычного дуэта — вместе с ним на сцену всегда выходил брат-близнец Валерий. Зрители и коллеги не раз путали комиков, ведь они похожи как две капли воды. За последний год ситуация изменилась. Болезнь отнимает все силы у Александра, оставила след и на внешности.

Впервые недуг дал о себе знать в конце лета прошлого года. Пономаренко пришлось ехать в больницу прямо с концерта из-за плохого самочувствия. Экстренная операция — открылась язва. Но после госпитализации легче не стало: юмористу провели обследование, обнаружили рак желудка. Только жене сумел артист рассказать о диагнозе. Родственники узнали лишь через несколько месяцев.

Историю борьбы Пономаренко с онкологией показали авторы популярного ток-шоу на федеральном канале. Как выяснили журналисты, за время болезни звезда «Кривого зеркала» перенес десять курсов химиотерапии. Все без толку. Когда врачи увеличили дозы лекарств, актера начали мучить побочными эффектами — то немеют ноги, то на теле появляются язвы. Александр не смог приехать в Москву на съемки передачи из-за тяжелого состояния. Команда шоу навестила комика в Ростове-на-Дону, где он проходит лечение.

«В данный момент во мне 55-57 кило, я потерял около 20 своих родных килограммов, которые надо будет восстанавливать. Но не могу не попользоваться случаем и поесть из рук жены, мне очень нравится», — шутит Пономаренко.

Супруга Анна всегда рядом с артистом. За плечами их 30-летняя история любви, которая, кажется, стала только крепче после страшного известия. По словам жены юмориста, судьба будто проверяет их брак на прочность суровым испытанием. Но сдаваться никто не собирается, семья намерена победить болезнь во что бы то ни стало. Александр Пономаренко и не думает смиренно умирать — планирует справиться с недугом и снова выйти с братом на большую сцену.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как онкобольной актер знаменитого «Городка» Илья Олейников самоотверженно работал, превозмогая боль. Близкие рассказали о его борьбе с раком.

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