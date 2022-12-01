Радостный хруст: французский багет признали наследием ЮНЕСКО

Того требовал сам президент Эммануэль Макрон, когда занял пост главы государства.

Вся Франция сегодня ходит с гордо поднятой головой. Наконец-то, спустя долгие годы обсуждений, в список наследия ЮНЕСКО внесли знаменитый французский багет.

Даже Макрон, придя к власти, сразу потребовал причислить «его хрустейшество» к когорте избранных.

Тем временем продолжаются споры вокруг любимого многими борща. На Западе, кажется, расставила точки над i голливудская актриса украинского происхождения Мила Кунис. Знаменитость заявила, что блюдо является русским, как и вареники. Борщ, кстати, она назвала «русским супом из свеклы».

В комментариях люди критиковали звезду, а прошлые высказывания Кунис некоторые сочли пиаром на украинском происхождении.