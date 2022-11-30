Актриса украинского происхождения Мила Кунис назвала борщ русским блюдом

Развлекательное интервью голливудской актрисы Милы Кунис о кулинарных предпочтениях превратилось в очередной политический спор о национальной идентичности. Кинозвезда, родившаяся на Украине (Черновцы) в советские времена и покинувшая родину в год распада СССР восьмилетней девочкой, не раз заявляла, насколько важны для нее корни. Но в YouTube-ролике для Harpers Bazaar она заявила, что борщ и вареники — русские блюда, чем удивила и задела фанатов из Незалежной.

В видеоинтервью Кунис (Настоящее имя Милена Марковна Кунис. — Прим. ред.) призналась, что обожает еду, что готовит ее мама. В числе своих любимых блюд Мила назвала борщ и вареники. В этом вопросе судьба у артистки, стоит отметить, непростая. На свет она появилась в Украинской ССР, но в еврейской семье, русофобские настроения всегда принимала в штыки, а переезд вместе с родней в США объясняла высоким уровнем антисемитизма — мол, это вынудило бежать из страны.

Вот и сейчас Мила Кунис призналась — в нынешние политически сложные времена она уже не понимает, как себя идентифицировать в плане национальности. Отметила, что любит богатый стол и русскую (в своем понимании) кухню. Названия «борщ» и «вареники» произносила по-русски, первое расшифровала как «русский суп из свеклы». В комментариях люди критиковали звезду, прошлые высказывания Кунис некоторые сочли пиаром на украинском происхождении.

«О, Мила, борщ — украинское наследие ЮНЕСКО! В нем ничего нет от „русского супа“»;

«Это сбивает меня с толку, всего несколько дней назад она говорила, как важно для нее быть украинкой, теперь она снова в замешательстве… Мне действительно нравится Мила, но это немного разочаровывает. Если ты не можешь принять решение о чем-то, лучше вообще не говорить», — пишут пользователи.

«Могла бы и не говорить это публично в такое сложное для Украины время. Это просто нелепо»;

«Мила думает, как все русские — все блюда родом из России. Она даже не понимает, что борщ — украинский, а щи — русские. Она родилась на Украине, но ничего не знает о своей стране. Иди поешь русской еды, Мила, это подходит для тебя», — цитирует комментаторов KP.RU.

Мила Кунис прибыла в США в семилетнем возрасте, не зная ни слова по-английски. В школе, по собственным словам, чувствовала себя слепой и глухой — учиться и заводить новых друзей было страшно и сложно. Спустя 30 лет в Штатах родители актрисы все еще говорят по-русски. Сама она не забывает языка, хотя и с трудом подбирает некоторые слова или заменяет их на английские.

Муж артистки Эштон Катчер в своих интервью рассказывал, что посвятил месяцы изучению русской речи, так как очень хотел понять, о чем говорят новые члены семьи. В 2017 году знаменитые супруги побывали на родине Милы в Черновцах. Актриса хотела снова оказаться в доме своего детства, но новые хозяева ее не узнали и отказались даже открывать. Опыт этого путешествия Кунис назвала «очень унизительным».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, из-за кого Мила Кунис и Эштон Катчер оказались на грани развода.