Актер Евгений Кулик привыкает к новорожденному сыну: «Вроде прикольно»

Знаменитый комик вновь стал отцом в конце октября этого года.

Актер Евгений Кулик рассказал, как ему удается совмещать работу и отцовство. Недавно у артиста и его супруги Ригины Гайсиной родился сын Федор. Также они воспитывают двухлетнюю дочь Софию.

«Тяжело. Но благодаря моей любимой жене мы справляемся неплохо. Когда смотрю на Федю, еще пока непонятно. Вроде прикольно», — рассказал он в интервью Газете.ру.

Он признался, что очень долго привыкает. А вот с дочерью Софией ему весело — с ней уже можно «тусоваться».

Актер сейчас много времени проводит с сыном, потому что в основном работает из дома — пишет сценарии. К нему приезжают коллеги, и вместе они работают в его кабинете.

По его словам, недавно он приезжал на съемки, но совсем ненадолго. Так что, молодой папа почти круглосуточно находится с ребенком.

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