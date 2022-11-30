«Спасибо, что не от нее»: Егор Крид признался, почему у него нет детей

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Эльнара Бакиева
Эльнара Бакиева 38

Егор Крид отказался от идеи стать отцом из-за неправильных девушек рядом

«Спасибо, что не от нее»: Егор Крид признался, почему у него нет детей

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Многие знаменитости вокруг рэпера заключили браки и уже родили наследников, однако они жалеют о принятых решениях.

Музыкант Егор Крид наконец рассказал о том, почему отказался от идеи стать отцом. Оказалось, он просто не нашел подходящую маму. Об этом он сообщил изданию Peopletalk.

По словам знаменитости, сейчас он не видит рядом с собой такой девушки, которая могла бы стать матерью для его ребенка. Более того, даже все его бывшие женщины не дотягивали до этой роли.

«Мне кажется, я в каждый момент был к этому готов, просто сложно найти маму, в которой ты будешь уверен. Пока что каждые отношения заканчиваются мыслью: «Спасибо, что не от нее», — заявил Крид.

Также артист добавил, что многие его знакомые, которые поженились, уже жалеют о своем решении. А если у них есть дети — это проблема еще большего масштаба, считает рэпер.

Напомним, что одной из самых ярких девушек Егора Крида была певица Нюша (Анна Шурочкина). После разрыва с ним она вышла замуж за коуча и родила ему двоих детей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал об истинных причинах расставания Егора Крида и Нюши.

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