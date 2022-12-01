Лавров уличил ОБСЕ в корректировке огня по Донецку и Луганску

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Анна Гончаренко
Анна Гончаренко 63

По словам Сергея Лаврова, ОБСЕ давно встала на сторону киевских националистов.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Omar Marques / Sopa Images; 5-tv.ru

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Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил о причастности Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в корректировке огня по Донецку и Луганску.

Как объяснил Лавров, мониторинговая миссия передавала разведанные и видео с камер наблюдения украинским националистам. Иными словами, миссия ОБСЕ стала сообщником киевского режима.

«Миссия ОБСЕ по сути встала на сторону киевского режима и уже после прекращения ее деятельности вскрылись нелицеприятные факты ее взаимодействия с западными специальными службами, вскрылись факты участия якобы нейтральных наблюдателей ОБСЕ в корректировке огня по позициям Луганской Народной Республики (ЛНР) и Донецкой Народной Республики (ДНР)», — заявил глава российской дипломатии.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала ОБСЕ маргинальной тусовкой русофобов.

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