«Никто не берет»: Пугачева в Израиле столкнулась с большой проблемой

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Екатерина Иванова
Екатерина Иванова 29

Олигархи отвернулись от сбежавшей в Израиль Аллы Пугачевой

«Никто не берет»: Пугачева в Израиле столкнулась с большой проблемой

Фото: ИЗВЕСТИЯ / KAZAKOV

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Раньше Алла Пугачева была показателем статусности на корпоративах. Что же изменилось после ее отъезда из России?

Сейчас певица Алла Пугачева находится в Израиле. Она посещает концерты коллег, спектакли. Может, она и хочет выступить сама, но ее никто не зовет.

Если раньше Пугачева считалась одной из самых востребованных звезд новогодних корпоративов, то сейчас с этим все печально. Раньше она за 40-минутное выступление брала от десяти миллионов рублей и была маркером, показывающим статусность компании, то сейчас олигархи от нее отвернулись.

«У Аллы Борисовны в этом году нет корпоративов. И думаю, что не будет. Дешево она не едет, а дорого никто не берет», — рассказал MK.RU промоутер Сергей Лавров.

Сейчас за 40-минутное выступление Пугачева хочет получать от 20 миллионов рублей, вот только русские олигархи не спешат ей платить. Вероятно, они опасаются сейчас связываться с артисткой. А тем, кто бежал заграницу, Пугачева за такие деньги не нужна. Так что вся надежда на ее мужа Максима Галкина*, который еще год назад зарабатывал целые состояния. У него ситуация после отъезда из России тоже изменилась, но на несколько корпоративов в русскоязычных странах он рассчитывать может.

Сейчас в России работает дочь Пугачевой — певица Кристина Орбакайте. Но и ее дела не слишком хороши. По словам Лаврова, артистка раньше была востребована на новогодних корпоративах и даже конкурировала с Валерией, но сейчас ее стали заказывать гораздо реже. У Орбакайте нет новых хитов, а ее родственники своими поступками все подпортили.

Как ранее писал 5-tv.ru, стали известны мотивы бегства Аллы Пугачевой в Израиль.

* — признан в России иноагентом.

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