Стало известно, во сколько обойдется салат оливье россиянам в 2022 году

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В России салат оливье для четырех персон обойдется в 484 рубля в 2022 году

Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Куденко; 5-tv.ru

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Ожидается ли повышение цен на традиционные продукты к праздничному столу?

Новогодний стол в этом году останется бюджетным. Об этом пишут «Известия».

Ретейлеры решили отказаться от предпраздничного повышения цен и даже наоборот — устроить скидки и акции. Благодаря этому такая полушутливая категория как «индекс оливье» может снизиться: чтобы приготовить салат на четырех гостей, хозяйке понадобится 484 рубля против 500 в прошлом декабре.

Удержатся на привычном уровне и цены на деликатесы — икру и красную рыбу. А вот игристые вина лучше покупать заранее: и российские, и зарубежные напитки могут прибавить в цене до 40%.

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