Главные финансовые дебаты года в Германии превратились в признание собственного бессилия.

Канцлер Фридрих Мерц открыто заявил согражданам, что денег в бюджете на привычную сытую жизнь больше нет. При этом на армию и помощь Киеву средства все еще находятся. В стране на этом фоне практически каждый день проходят протесты и забастовки. Как Берлин загоняет страну в долговую яму, расскажет корреспондент «Известий» Виталий Чащухин.

На что у Германии больше нет средств, а что финансируется щедро, под окнами Бундестага показывают в полный рост. Активисты в образах Мерца, Бориса Писториуса с золотым танком в руках символически пилят больницу и крушат молодежный центр.

В зале самого парламента — спор ровно о том же, о приоритетах бюджета на 2027 год, который становится очень далеким от прежнего образа жизни.

Куда именно пойдут рекордные 560 миллиардов евро, из которых почти 123 миллиарда предстоит к тому же брать в долг? Наравне с социальными обязательствами — модернизация инфраструктуры, перевооружение армии, дальнейшее финансирование Украины. По оценке ZDF, каждый пятый евро направляется теперь на оборону. Новые налоги, сокращение соцрасходов, рекордные заимствования. Крупнейшая оппозиционная фракция обрушилась с критикой еще до выступления самого Мерца.

«Вашего министра финансов критикуют даже в собственных рядах за бюджет, который представляет собой не что иное, как настоящую долговую яму. Вы не просто нарушаете одно предвыборное обещание за другим. Нет, вы выжимаете из граждан и представителей малого и среднего бизнеса каждый цент. Вы войдете в учебники истории как канцлер, при котором Германия обанкротилась. Как канцлер банкротства Германии», — сказал сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Тино Хрупалла.

Защищая крупнейший в послевоенной истории бюджет, Мерц предлагает немцам фактически отказаться от привычного благополучия и произносит то, что вряд ли добавит ему рейтинга:

«У нас больше нет средств на все на свете. Мы больше не сможем за счет налоговых средств позволить себе все то, к чему мы слишком давно привыкли», — сказал федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц.

А когда канцлер задается еще и давно назревшим у всех вопросом, из зала ему отвечают вполне однозначно.

И еще один эмоциональный контраст — на гостевой трибуне. Символическое отражение усталости немецкого общества от политических баталий. Школьники задремали от выступления канцлера.

Бывший министр экономики ФРГ при Герхарде Шредере делает максимально жесткий упрек в адрес нынешних лидеров.

«Это просто еще один глупый государственный деятель. И это касается не только Мерца: сегодня такие люди могут поджечь весь мир», — сказал министр финансов Германии в 1998–1999 годах Оскар Лафонтен.

Бюджетные дебаты в Германии — под аккомпанемент едва ли не похоронных маршей. Профсоюзные шествия все больше напоминают траурные процессии. Смерть с косой, гробы.

На фоне массовых сокращений и угрозы дальнейшей потери рабочих мест рабочим впору хоронить собственное будущее.

«Мой дедушка работал здесь, мой отец работал здесь. Компания — это практически все для меня», — сказал рабочий Маттес Шнайдер.

Тем временем и среди руководителей немецких концернов назревает бунт — сырьевой. Крупнейшие промышленные предприятия во главе с BMW разрабатывают собственную стратегию обеспечения критически важным. Не дожидаясь решений Берлина. За инициативой промышленников, по данным немецкой прессы, — глубокое недоверие к способности правительства гарантировать бесперебойные поставки. А свои убытки связывают с ошибочными решениями последних лет.

«Мы успешно развивались благодаря тому, что в том числе российский газ, который был очень дешевым, позволял обеспечивать промышленность недорогой энергией. А теперь сложилась парадоксальная ситуация. Своей ошибочной санкционной политикой мы взвинтили цены на энергию», — сказал глава профсоюза работников автомобильной и металлургической промышленности Zentrum Оливер Хильбургер.

Теперь с той же бюджетной дилеммой, что и немецкий канцлер, предстоит столкнуться руководителям всего Евросоюза. Уже завтра у них очередной тяжелый саммит — и здесь уже сама Германия в компании с Нидерландами и Швецией требует экономии. Видимо, в пользу обслуживания уже накопленных долгов. И главный конфликт — кто и за счет чего теперь будет платить.

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