«Будем рожать»: Глюкоза не позволит сделать старшей дочери аборт

Знаменитость примет любую ошибку своих детей и всегда будет защищать их.

Певица Глюкоза (Наталья Ионова) призналась, что старается быть на одной волне с 15-летней дочерью Лидой. Это бывает непросто, ведь у них разные интересы, однако вокалистка хочет быть другом для наследницы, а не злой родительницей.

Артистке иногда сложно справиться с дурным нравом подростка. Лида стала настоящей бунтаркой — ее несколько раз выгоняли из школы за курение, а также девушка призналась в психологических трудностях.

Исполнительница уверена, что в таком возрасте у ребенка может многое случится, поэтому решила заранее обговорить самые важные вещи. Например, сексуальное воспитание.

«Я уже веду с Лидой разговоры о ранней беременности. Она взрослеет. Бывают такие экстренные случаи. Я говорю о том, что будем рожать, ждем. А Лида отвечает: „Мама, отстань! Нет“», — рассказала Наталья в интервью на YouTube-канале «Сама Меньшова».

Для певицы важно сохранять положительные отношения с наследницей, ведь в свое время Глюкоза испытала все тягости трудного детства. Родители исполнительницы злоупотребляли алкоголем и подавали не самый лучший пример воспитания. Вокалистке понадобилась помощь психолога, чтобы пережить собственные психологические травмы.

«Есть обиды, которые очень тяжело носить внутри себя и очень хочется их проработать. Могу сказать, что мне очень серьезно помогли эти сеансы», — объяснила звезда.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как Глюкоза помогла родителям справиться с алкогольной зависимостью.