Глюкоза рассказала, как помогла родителям справиться с алкогольной зависимостью

Певица Наталья Чистякова-Ионова, выступающая под псевдонимом Глюкоза, помогла родителям справиться с алкогольной зависимостью. Об этом она рассказала в интервью телеведущей Юлии Меньшовой. Артистка родилась в обычной советской семье, однако детство ей выдалось далеко не радужное. Мама будущей звезды Татьяна Михайловна и папа Илья Ефимович пристрастились к спиртному в период распада СССР. Забота о девочке, предоставленной самой себе, легла на плечи бабушки по отцу Лидии Михайловны.

По словам Глюкозы, родители нашли в себе силы вернуться к трезвой жизни благодаря ее усилиям. До краха Союза папа певицы неплохо зарабатывал в качестве инженера-конструктора, у мамы был бизнес в торговле. Перестройка выбила их из колеи, спасение от стресса нашлось, как часто бывает, в бутылке. Очевидно, ложное спасение, но былого не изменить. Повзрослев, дочь взялась исправить ситуацию.

«Моя задача была их замотивировать на жизнь… Я показала, что жизнь может быть другой. Поездками, смыслом. Мы вместе строили дачу», — рассказала Глюкоза.

По словам артистки, родители по сей день благодарят ее за помощь и шанс начать жизнь заново. В этом году супруги Ионовы отметили 30-ю годовщину свадьбы. Наследница, глядя на них, видит сегодня пример счастливой семьи. Потому что никакие трудности не раскололи брак, муж и жена до сих пор не могут жить друг без друга.

Певица Наталья Чистякова-Ионова (Глюк’oZa) с родителями. Источник фото: Instagram* / glukozamusic

О своем трудном детстве Наталья Чистякова-Ионова говорит смело и открыто. Она признавалась, что в 12 лет начала пробовать наркотики, плохо училась и выбирала так называемые плохие компании. Звезда воспитывает двух дочерей от бизнесмена Александра Чистякова, Лидию и Веру. Старшая не раз мелькала в новостных лентах в образе бунтарки, изгнанной из школы за экстравагантный вид и курение.

Недавно, писал 5-tv.ru, 15-летняя Лидия заявила, что «слезла» с транквилизаторов.



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