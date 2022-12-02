Один человек погиб при пожаре в жилом доме в Москве

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 38

Это уже не первый случай, когда в этой улице бушует пламя.

Один человек погиб при пожаре в жилом доме в Москве

Фото: © РИА Новости / Кирилл Брага

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В одной из московских квартир случился пожар. Утром поступило обращение в МЧС. Как сообщила пресс-служба ведомства, воспламенились мебель и личные вещи квартиры в доме на улице Генерала Белова. Один человек погиб. Сейчас информация выясняется.

К слову, в конце июля на этой же улице было еще одно возгорание. В тот раз под прицел пламени попал ресторан «Манана». Тогда загорелась крыша здания. Пожар быстро ликвидировали и, к счастью, обошлось без пострадавших.

К слову, накануне жуткая трагедия произошла уже в Барнауле. Там загорелась пристройка к административному зданию на улице Анатолия. Внутри оказалась семья — 48-летние мама с папой и их 14-летняя дочь. Все семейство скончалось в огненной ловушке. 5-tv.ru показал чудовищные кадры с эпицентра произошедшего. Все было в развалинах, саже и руинах.

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Один человек погиб при пожаре в жилом доме в Москве

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