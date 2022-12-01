Жертвы огненной ловушки: появилось жуткое видео из эпицентра пожара в Барнауле

Это была добропорядочная и образцовая семья — мама, папа и дочь.

В распоряжении 5-tv.ru оказались кадры из эпицентра пожара в Барнауле. Утром 1 декабря в восточной части города пламя охватило пристройку к административному зданию на улице Анатолия. Внутри находилась семья — 48-летние женщина с мужчиной и их 14-летняя дочь. Все члены семьи скончались.

На кадрах видно, что двор и само помещение усыпано обломками. Потребуется много времени для устранения всех разрушений от огня. Стены, полы и двери покрыты черной сажей, у входа в здание навалена куча обгоревших досок. Окна у дома теперь вообще отсутствуют. Более пугающая картина ожидает внутри пристройки — поломанная мебель, черный мусор, пепел, гарь и грязь.

Ранее соседка погибшей семьи при пожаре рассказывала, что у жертв жуткого происшествия была собственная клиника, расположенная недалеко от дома. По мнению женщины, это была добропорядочная и образцовая семья.

«Пять утра было, милый мой. Я вышла, машина здесь стоит. Смотрю, тут народ. Милиция, вот и все. <…> Семья была прекрасная: папа, мама и дочка. Соседи были прекрасные», — рассказала соседка скончавшихся в беседе с 5-tv.ru.

Причины злополучной трагедии пока неизвестны. На месте происшествия работают следователи и криминалисты. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Ранее 5-tv.ru публиковал кадры изнутри дома, в котором погибла вдова Говорухина.