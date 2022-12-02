Где страх, там и крах: боевики ВСУ паникуют из-за отсутствия приказа отступать

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 30

Марочко заявил о панике среди боевиков ВСУ из-за отсутствия приказа покидать Артемовск

Где страх, там и крах: боевики ВСУ паникуют из-за отсутствия приказа отступать

Фото: © РИА Новости / Стрингер

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Тема:
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Руководство украинской армии даже не думает о жизнях своих солдат.

Офицерский состав ВСУ очень паникует и тревожится из-за того, что не получает приказа от руководства касаемо отступления из Артемовска. Об этом сообщил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко. По его словам, дела у украинских националистов становятся все хуже и хуже.

«Положение вооруженных формирований Украины ввиду успехов наших войск в районе Артемовска с каждым днем ухудшается. На данный момент есть все основания для подготовки эвакуации пункта управления войсками из населенного пункта в более безопасное место», — приводит его слова издание ТАСС.

Марочко отметил, что вышестоящее управление украинской армии даже не думает о передислокации украинских солдат из Артемовска. Это заставляет боевиков ВСУ волноваться. Никто не хочет терять свои жизни.

«Сейчас вышестоящее командование даже не рассматривает предложения по передислокации, что в свою очередь вызывает панические настроения среди старшего офицерского состава», — сказал офицер НМ ЛНР.

Накануне 5-tv.ru публиковал кадры боев за Артемовск. Они не прекращаются ни на минуту.

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