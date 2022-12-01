Военкор «Известий» показал, как ведутся бои за Артемовск

Бои за Бахмут — он же Артемовск — не прекращаются ни на минуту уже не один месяц. Там с обеих сторон сосредоточены огромное силы: пехота, танки, артиллерия. Контроль над городом союзные войска пока не установили, но все идет именно к этому. Денис Кулага побывал на передовой.

«Локации на артемовском направлении все как под копирку: дома сожжены полностью, некоторые стоят, например, как этот. Но судя по интенсивности ударов по этой территории, нет гарантий, что завтра этот дом также полностью не выгорит», — рассказал военкор.

Украинские дроны постоянно наблюдают за периметром. Где-то недалеко работает наш танк, нам приходится укрыться в небольшом домике

«Достаточно непростая локация здесь, вот пока пользуемся подобным укрытием, надеюсь поможет», — рассказывает корреспондент.

Пока пережидаем, находим на полу какие-то документы, вероятно, бывших хозяев дома из вооруженных сил Украины

Грамота стрелка, дата непонятна, но судя по тому, что сама бумага датируется 2019 годом, можно предположить, что стоят, точнее стояли, они здесь очень давно

Танки ушли с позиций, мы аккуратно добираемся к расчетам крупнокалиберной гаубицы Д-20. Пока орудия наводят, рядом раздаются взрывы. Хладнокровие зашкаливает, украинские снаряды падают рядом, но расчет продолжает свою работу

Кадры объективной фиксации: точное попадание. Это уже сам Артемовск, к дому подошла пехота ВСУ, но незамеченными нашей разведкой украинские военные не остались.

«Сейчас был накат со стороны противника, поступила цель, цель отработали, быстро и четко скорректировали, цель поражена», — доложил один из бойцов.

И только после того, как зафиксировано отсутствие движения на этом участке, расчетам разрешили уйти в укрытие.

«Ну и принцип этой работы заключается в том, что быстренько отсняли, зафиксировали сам факт успешной работы и покидаем локацию в сторону новых огневых рубежей», — заключил военкор.