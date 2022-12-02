Звезда «Мажора» сдувает с супруги пылинки и посещает вместе с ней врача.

Актер Павел Прилучный скоро снова станет отцом, а подарит ему малыша его новоиспеченная жена Зепюр Брутян. Об этом рассказывает издание StarHit.ru со ссылкой на источник.

По информации издания, у будущей мамы уже 14-15 неделя беременности, пара наблюдается в одном из самых элитных родильных отделений страны, который находится в клиническом госпитале Лапино. Доктора супруги выбрали тоже одного из самых лучших и на днях побывали у него на приеме.

«Они с Павлом приезжали к нам уже несколько раз, всегда вместе посещают врача, муж очень заботится о будущей мамочке, глаз с нее не спускает», — рассказал изданию источник, близкий к знаменитостям.

Он уточнил, что про пол малыша звездные супруги пока ничего не знают, а вот рожать Зепюр, скорее всего, будет, как многие знаменитости, там же, в Лапино. Минимальная стоимость родов в клинике — 350 тысяч рублей, максимальная — полтора миллиона. За эту сумму можно позволить себе трехместную палату, лечебно-оздоровительные процедуры, постоянное присутствие медсестры и многие другие удобства.

Павел Прилучный и Зепюр Брутян зарегистрировались еще весной, а свадьбу сыграли в конце августа. Это была одна из самых ярких церемоний года, которая проходила в Армении. Между тем дети Прилучного от первой жены Агаты Муцениеце на празднике не присутствовали. Бывшие хоть и остались в дружеских отношениях, но полного доверия и взаимопонимания в них больше нет. Сейчас Павел много времени посвящает своей новой жене и уверен, что она — та самая единственная и неповторимая, с кем он будет счастлив всю оставшуюся жизнь.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Павел Прилучный спел дуэтом со Стасом Михайловым на яхте в Дубае.