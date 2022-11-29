Актер Павел Прилучный улетел с женой Зепюр Брутян в Дубай, и отдыхает пара с размахом. Супруги отправились в морскую прогулку на роскошной яхте, а компанию им составил певец Стас Михайлов с супругой Инной. Вместе главы семейств исполнили песню «Ты все».

Звезда фильма «Мажор» решил утроить избраннице второй медовый месяц. На празднике семьи и любви, который затеяли знаменитости, гости кричали «Горько!» молодоженам. Михайлов с Прилучным посвятили Брутян трогательные строки, а девушка поделилась результатом в своей социальной сети.

«Ты выше, чем солнце, ты ярче его. И я не могу без тепла твоего», — исполнили музыкант и актер дуэтом.

Подписчики от всей души порадовались за счастливых влюбленных. Они оставили свои комплименты секс-символам двух разных поколений.

«Паша такой счастливый»;

«Какие люди собрались на одной яхте»;

«Богато жить не запретишь», — написали поклонники.

Ранее 5-tv.ru писал, что бывшей жене Павла Прилучного актрисе Агате Муцениеце не дает покоя тело Данилы Козловского.

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