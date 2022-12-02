Пятый канал подводит итоги акции «День Добрых Дел» для Лизы Данченко

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Жизнь девочки удалось спасти благодаря поддержки неравнодушных людей.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Сегодня мы говорим спасибо всем, кто принял участие в нашей традиционной акции «День добрых дел».

Накануне героиней нашего сюжета стала 16-летняя Лиза. Девочка борется с последствиями инсульта спинного мозга. За годы работы с врачами ей удалось добиться частичного восстановления, но сейчас впервые появился шанс на полное.

Нужна дорогостоящая реабилитация, стоимостью один миллион восемь тысяч рублей. У семьи девочки таких денег нет. Но благодаря зрителям Пятого канала удалось собрать всю сумму. И даже больше. Всего за один день вы перечислили больше пяти миллионов рублей! Большое вам спасибо!

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