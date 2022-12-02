Адвокат Кучерена: Сноуден принял присягу на российское гражданство

Бывший сотрудник спецслужб США Эдвард Сноуден принял присягу и получил российский паспорт. Его жена сейчас находится на этапе подачи заявления. Об этом журналистам рассказал адвокат Сноудена Анатолий Кучерена.

Известно, что гражданство России Сноуден приобрел еще в конце сентября, согласно указу российского лидера Владимира Путина. Тогда его адвокат заявлял, что жена экс-сотрудника американских спецслужб тоже будет подавать документы на паспорт РФ.

К слову, еще в 2013 году Эдвард Сноуден учинил крупный мировой скандал. Она передал газетам Washington Post и Guardian секретную информацию касаемо слежки спецслужб США и Великобритании в интернет-пространстве.

После передачи материалов в СМИ он вылетел в Гонконг, откуда потом прибыл в Москву. Какое-то время Сноуден находился там в транзитной зоне аэропорта «Шереметьево».

Многие страны отказали Эдварду в убежище, однако Россия пошла навстречу и предоставила ему политическое укрытие на год. Единственное условие было — прекратить деятельность, направленную против США. Уже в августе 2014 Сноуден получил вид на жительство на три года. Теперь ему позволили жить бессрочно.

А пока кто-то обустраивается в России, другие вынуждены ее покинуть. Ранее 5-tv.ru сообщал, что тиктокера Некоглая выслали из РФ в связи с нарушением миграционного законодательства.