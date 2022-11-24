Тиктокера Некоглая высылают из РФ из-за нарушения миграционного законодательства

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 19

Кумира молодежи хотели выслать на родину, но в итоге он летит вообще в другое государство.

Тиктокера Некоглая высылают из РФ из-за нарушения миграционного законодательства

Фото: Пресненский суд Москвы / ТАСС

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Блогер Некоглай будет выслан из России в связи с нарушением миграционного режима. Как сообщил источник 5-tv.ru, тиктокер около двух недель проживал в центре временного размещения мигрантов, потому что у Москвы сейчас отсутствует прямой рейс с Молдавией, откуда он родом. Теперь юношу отправят в Ереван, его рейс должен был вылететь в семь часов утра по московскому времени.

Некоглай был взят под стражу 9 ноября в районе «Москва-Сити», где блогер снимал жилье. После задержания молодого человека отправили в Пресненский суд. Тиктокера признали виновным в нарушении миграционного законодательства и запретили въезд в Россию на пять лет. Звезда соцсетей не имеет российского гражданства, он приехал из Молдавии.

Внимание правоохранительных органов Некоглай привлек провокационным роликом в социальной сети. Знаменитый блогер спародировал видеозапись с фронта, где российский солдат голыми руками отбросил украинские гранаты. Юноша снял похожее видео, но в оскорбительном тоне. Это сильно возмутило подписчиков звезды и те призвали проверить видео на предмет дискредитации Вооруженных сил РФ.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что приговоренный к депортации блогер Некоглай разрыдался в суде.

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